ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPILARI İNŞA EDİLECEK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Cumaova İşletme Şefliği 163, Çiçekli İşletme Şefliği 305, Konuralp İşletme Şefliği 505,510 ve Tatlıdere İşletme Şefliği 670 kod nolu yollarda sanat yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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