Orman yollarında sanat yapıları inşa edilecek



ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Dörtdivan Orman İşletme Şefliği 806 Kod nolu ,Köroğlu Orman İşletme Şefliği 621 ve 622 kod nolu Orman Yolları Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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