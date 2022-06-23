Orman yollarında üst yapı işleri yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Darıyeri Orman İşletme Şefliği 257, 258, 265, 286 ve 289 kod nolu yollarda üst yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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