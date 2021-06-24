Orman yollarında üst yapı yapılacak

BÜYÜKDÜZ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 554 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA ÜST YAPI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARABÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Ulukaya Orman İşletme Şefliği 201, Büyükdüz Orman İşletme Şefliği 554 Kod Nolu Orman Yollarında Üst Yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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