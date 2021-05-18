Orman yolu sanat yapısı inşaat işi yaptırılacak

YENİHAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 105 KOD NOLU ORMAN YOLU SANAT YAPISI

Orman yolu sanat yapısı inşaat işi yaptırılacak


ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Yenihan Orman İşletme Şefliği 105 Kod Nolu Orman Yolu Sanat Yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 14:45
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