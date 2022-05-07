Orman yolu yapılacak

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2022 YILI ORMAN YOL EK PROGRAMINDA OLAN ASAR ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 205, 208, 208/1, 209, 212, 216, 219 İLE SAMANDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 361 VE 362 KOD NOLU YOLLARDA ÜST YAPI

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Asar Orman İşletme Şefliği 205, 208, 208/1, 209, 212, 216, 219 ile Samandere Orman İşletme Şefliği 361 ve 362 kod nolu yollarda üst yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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