Orman yolu yapılacak

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2022 YILI ORMAN YOL EK PROGRAMINDA OLAN TATLIDERE ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 667, 669 VE 670 KOD NOLU İLE AKSU ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 005 KOD NOLU YOLLARDA ÜST YAPI

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Tatlıdere Orman İşletme Şefliği 667, 669 ve 670 kod nolu ile Aksu Orman İşletme Şefliği 005 kod nolu yollarda üst yapı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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