Orman yolu yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMELİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 151,151-2 VE 156 KOD NOLU B TİPİ YENİ ORMAN YOLLARI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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