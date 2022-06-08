Orman yolu yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Bolu Orman İşletme Şefliği 202, Sarıçam Orman İşletme Şefliği 401 Kod Nolu Yollarda B Tipi Orman Yolu Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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