Orman yolunda sanat yapısı inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğümüz 2022 yılı orman yol ek programında olan Aksu İşletme Şefliği 002, Düzce İşletme Şefliği 128, Darıyeri İşletme Şefliği 286, 289 ve Fındıklı İşletme Şefliği 061 ile 061/1 kod nolu yollarda sanat yapısı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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