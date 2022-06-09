Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İstanbuldağı Orman İşletme Şefliği 609-632 Kod Nolu Orman Yolu Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Orman yolunda üst yapı işleri yapılacak
GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBULDAĞI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ 609-632 KOD NOLU ORMAN YOLU ÜST YAPI YAPIM İŞİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GEREDE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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