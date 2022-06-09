Orman yolunda üst yapı işleri yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Orman İşletme Müdürlüğü İstanbuldağı Orman İşletme Şefliği 609-632 Kod Nolu Orman Yolu Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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