Orman yolunda üst yapı işleri yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, Akçakoca Orman İşletme Şefliği 151, 152, 163 ve 166 Kod Nolu Yolda Üst Yapı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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