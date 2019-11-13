Orman zengini değiliz

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre Bolu’da bulunan toplam orman alanı 531 bin hektar olarak açıklandı. Türkiye’de en fazla ormanlık alan Antalya’da bulunuyor. 1 milyon hektar alanı geçen tek il Antalya. Bu ilde tam 1 milyon 146 bin hektar ormanlık alan bulunuyor. Antalya’yı sırasıyla 873 bin hektar ile Kastamonu, Mersin (835 bin), Muğla (829 bin), Kütahya (646 bin), Balıkesir (632 bin), Adana (593 bin), Denizli (588 bin), Manisa (542 bin) ve Bolu (531) takip ediyor.

İlimizde bulunan ormanlık alanın Bolu yüzölçümüne oranı ise % 64 olarak açıklandı. Türkiye genelinde ormanlık alanın yüzölçüme oranı açısından ise ilimiz beşinci sırada yer aldı.Buna göre en ormanlık il Karabük. Bu ilin yüzde 67,3’ü ormanlarla kaplı. Hemen ardından yüzde 66,9 ile Kastamonu ve yüzde 65,5 ile Muğla geliyor. Bu illeri sırasıyla; Sinop (yüzde 64,2), Bolu (yüzde 64), Yalova (yüzde 59,6), Bartın (yüzde 58,1), Zonguldak (yüzde 58,1), Bilecek (yüzde 57,5) ve Antalya (yüzde 56,8) takip ediyor.

Kişi başına düşen ormanlık alanı hesaplamasında ise Bolu 4. Sırada bulunuyor. İlimizde kişi başına düşen ormanlık alan miktarı 17 hektardan fazla bulunuyor. Kişi başına düşen ormanlık alan oranında Tunceli zirvede yer alıyor. Tunceli’de kişi başına 27,8 dekar ormanlık alan düşüyor. Bu oran Artvin’de 23,2 ve Kastamonu’da 22,8. Kişi başına düşen ormanlık alan sıralamasında bu illeri Bolu (17,1 dekar), Sinop (16,7 dekar), Gümüşhane (14,7 dekar), Burdur (12,3 dekar), Karabük (11,2 dekar), Kütahya (11,2 dekar) ve Bilecik (10,8) dekar takip ediyor.