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09 Temmuz 2018 Pazartesi
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    • Ormancı bunu yaparsa!

    Bolu’da, çoban köpeğini beylik tabancasıyla başına ateş ederek öldürdükten sonra ormanlık alana atan orman muhafaza memuruna, alt sınırdan iyi hal indirimi uygulanarak 1500 TL para cezası verildi. Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) idarecileri, orman muhafaza memurunun işten atılması için çalışma başlattı.

    09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:21
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    Ormancı bunu yaparsa!

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda, Bolu Aladağ Orman İşletme Şefliği'nde çalışan orman muhafaza memuru Adem Akbulut, iddiaya göre orman işletme şefliği binasının bahçesine giren kangal cinsi çoban köpeğini silahla ateş ederek öldürdü. Akbulut, daha sonra öldüğünü fark ettiği köpeği ormanlık alana attı.

    Bölgede çobanlık yapan Mehmet Temiz'in oğlu Metin Temiz silah seslerini duyup işletmenin bahçesine gittiğinde köpeklerinin öldüğünü gördü. Metin Temiz elinde silah gördüğü Adem Akbulut'a köpeğini neden öldürdüğünü sordu. Adem Akbulut iddiaya göre "Ben vururum" yanıtını verdi. Metin Temiz durumu babası Mehmet Temiz'e haber verdi. Daha sonra Mehmet Temiz cumhuriyet savcılığına başvurarak Adem Akbulut´tan şikayetçi oldu.

    Adem Akbulut hakkında, 'haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçlarından dava açıldı.

    Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ifade veren Akbulut, olay sırasında orman işletme şefliği binası önündeki kazlara yem verdiğini anlatarak, "Kazlar bir anda kaçışmaya başladı. Köpeğin bulunduğum yere havlayarak geldiğini gördüm. Korkması için ateş ettim. Ancak köpek sakinleşmedi. Ardından hedef gözetmeden ateş açtım. Köpek oradaki gölün içine düştü. Hayvanın öldüğünü fark ettim. Daha sonra ormanlık alan içine attık. Köpeğin sahipli olduğunu bilmiyordum. Zararı neyse karşılarım" dedi.

    Çobanlık yapan köpeğin sahibi Mehmet Temiz ise ifadesinde, oğlunun kendine ait kangal cinsi köpeğiyle hayvanları otlattığını ve olayı görmediğini ifade ederek, köpeğinin maddi değerinin karşılanmasını istediğini söyledi.

    Metin Temiz ise ifadesinde, "Hayvanları otlatıyordum. 4-5 el silah sesi duydum. Sese gittiğimde yanımdaki diğer köpek ölen köpeği buldu. Çünkü bu iki köpek eşti. Daha sonra Adem Akbulut'a 'Köpeği neden vurdun?' diye sordum. Sanık bana 'Ben vururum' dedi" diye konuştu.

    Duruşmada ifade veren tanıklar da olayı doğruladı.Mahkeme, sanığın sosyal ilişkileri, sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki olumlu davranışları ve suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle alt sınırdan 1500 TL para cezası verildi.Adem Akbulut hakkında Orman Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı idari soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

    HAYVAN SEVENLER HAREKE GEÇTİ

    Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davadan haberdar olan Bolu Hayvanları Koruma Derneği(BOLHAYKO) idarecileri ve üyeleri, çoban köpeğini öldürüp ormanlık alan içerisine atan orman muhafaza memuru Adem Akbulut’un işten çıkartılması için harekete geçti. Verilen para cezasının yetersiz olduğunu vurgulayan hayvan severler, çalıştığı kurumda idari yaptırımında yapılmasını istediler.

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