HABER:Aysun Beykoz



DKMP Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü, Facebook hesabından yayınlanan ve hafta sonu çekilen İlk Bahar fotoğrafları Yedigöllerin doyumsuz güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Bölge müdürlüğü personeli tarafından çekilen 13 adet fotoğrafın paylaşıldığı gönderide, “ Her renk Yedigöller'e yakışıyor. Bahar aylarının yaklaştığı bu günlerde bir hafta sonu mutlaka sizleri de bekleriz” ifadelerine yer verildi.