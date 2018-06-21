Haber: Gönül Olutürk

Eğitimde, araçların günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyodik bakımları, motor, şanzıman, diferansiyel yağ bakımları ve kontrolleri, araçların kışlık bakımları, araçların makine kontrol kartları ve akaryakıt alındı fişlerinin kontrolleri, takım ve avadanlıkları ile yangın söndürme cihazlarının kontrolleri gibi dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Hizmet vasıtalarının bakımları konusunda ilgili personellere verilen eğitim ve bilgilendirme sonucu, düzenli yapılacak periyodik bakımlar sayesinde araçların ileride ortaya çıkması muhtemel arızalardan bertaraf edileceği, bu sayede hem tamir bakım masraflarının asgariye indirileceği hem de arızadan dolayı gayri faal kalma sürelerinin azaltılarak iş veriminin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.