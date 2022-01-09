Ormancılar da yürür

Haber: S. Özge Yüce

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ Orman İşletme müdürlüğü, sınırları içerisinde kurum yöneticilerinin katılımı ile Ormanları koruma ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgilendirme ve kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi amaçlıyla düzenlenen Orman yürüyüşüne katılım yapıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk’ün de katıldığı doğa yürüyüşünde, personel saatlerce yürüyerek hem stres attılar hem de temiz havanın keyfini çıkarttılar. Doğa Yürüyüşüne İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Kurum Müdürleri ile AFAD ekipleri ve Jandarma ekipleri de katıldı. Karla kaplı ormanlık alanda, yürüyüşe katılanlar sıcak çaylarını içmenin keyfini yaşadılar.