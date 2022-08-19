Ormancılar tatbikatta buluştu

Haber: Okay Özcan

Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner, Mengen Orman İşletme Müdürü Emre Koçak ve Bölge Müdürlüğünde görevli mühendisler ile orman iletme şefleri ve danışman orman mühendisleri katıldı.

İlk gün 52, ikinci gün 62 kişi olmak üzere toplam 114 kişinin katıldığı tatbikatta, Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner ve Silvikültür Şube Mühendisi İbrahim Yüksel tarafından verilen eğitimler, Daren Orman İşletme Şefliği 66 nolu bölme ile Geyikgölü Orman İşletme Şefliği 23 nolu bölmede gerçekleştirildi.

Daren Orman İşletme Şefliği 66 nolu bölmede orman bakımı ve gençleştirilmesi, Geyikgölü Orman İşletme Şefliği 23 nolu bölmede ise seçme işletmesi eğitimi verildi. Gençleştirme konusunda hazırlama ve tohumlama safhaları üzerinde durulurken, ayrıca kozalak sayımının nasıl yapılması gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulamalar sonrasında sonuçları tek tek inceleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk “mühendislerimizin elde ettikleri sonuçların birbirine ve bizim tespit ettiğimiz değerlere yakınlığı eğitim ve uygulama becerilerimizin yüksekliğini gösterir” ifadelerini kullanarak tatbikata katılan tüm mühendislere teşekkür etti.