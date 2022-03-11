Ormancılara eğitim verildi



Haber: Okay Özcan

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk başkanlığında, Mudurnu Orman İşletme Müdürü Mehmet Bozkurt, müdür yardımcıları, şube mühendisleri, Mudurnu ve Taşkesti Orman İşletme Şefleri ile muhafaza memurlarının katılımıyla üretim aşamaları, çalışmaları ve iş güvenliği konularını kapsayan eğitim tatbikatı Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Mudurnu Orman İşletme Şefliği ve Uluçay Merkez Orman Emval deposunda yapıldı. Katılımcılara eğitim üç aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimin ilk aşaması İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda teorik bilgiler olarak gerçekleşti. Eğitimin ikinci aşamasında ise Mudurnu Orman İşletme Şefliği 103 Nolu bakım bölmesinde, 6331 sayılı iş kanununa göre uyulması gereken hususlar, ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgiler katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Uygulamada karşılaşılan sorunların katılımcılar tarafından dile getirilip karşılıklı olarak değerlendirilmesinin ardından eğitimin ikinci kısmı tamamlandı. Öğleden sonra devam eden eğitimin üçüncü aşamasında Uluçay Orman İşletme Şefliği Merkez Orman Emvali Deposuna gidilerek üretimde görevli tüm şef, muhafaza memuru ve depoda görevli muhafaza memurlarına standardizasyon, ölçüm, istif ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı. 2022 yılı programlarının planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için tüm iş güvenliği tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesine dikkat çekilerek kazasız bir yıl geçirilmesi temennisi ardından eğitim sona erdi.