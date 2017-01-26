Haber: Erdal TANRIVERDİ

Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından uzun uğraşlar ve yoğun emeklerle tasarlanıp üretilen orman muhafaza memurlarının yeni resmi kıyafetleri Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde Bölge Müdürü Hasan Keskin’in katıldığı bir törenle dağıtıldı. Mengen Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memurlarının hazır bulunduğu dağıtım törenine, Bölge Müdürü Hasan Keskin, Orman Muhafaza Memurları ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Fikri Aksu, Bölge Müdür yardımcısı Nizamettin Ören, Koruma Şube Müdürü Osman Koru ile Mengen İşletme Müdürü Hüseyin Şahiner katıldı. Konuşmalar ve yapılan kıyafet dağıtımlarının ardından toplu fotoğraf çekilerek tören sona erdi.