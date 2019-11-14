Ormancılardan Barış Pınarı Harekâtı Çeşmesi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, D100 Karayolu ile Abant Gölü Tabiat Parkı arasındaki karayolu güzergâhının 18’inci kilometresi Soğuksu Mevkiinde yol kenarına Barış Pınarı Harekâtına destek vermek amacıyla çeşme yaparak vatandaşların hizmetine sundu.

Bolu İlinin ve ülkemizin güzide turizm merkezlerinden biri olan ve her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Abant Gölü Tabiat Parkı güzergâhında bulunan Barış Pınarı Harekâtı Çeşmesinin açılışında Fetih Suresi okunarak Mehmetçik için dualar edildi ve harekâta katılanlara asker selamı verildi.

Milletimizin birliği ve dirliği için her türlü fedakârlığa hazır olduklarını belirten Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için büyük öneme sahip Barış Pınarı Harekâtının önemini daimi kılmak, vatandaşların duygularına tercüman olmak ve yol güzergâhını kullanan vatandaşlara hizmet vermek amacıyla yapılan çeşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek yöre halkına ve çeşmenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.