Ormancılardan kan bağışı

Haber: Ceylan Beykoz

Türk Kızılay'ı Bolu Şubesi tarafından Bolu Orman Bölge Müdürlüğü satış salonuna kurulan sedyelerde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü güvenli kanın en önemli toplama şekli olan gönüllü kan bağışı kampanyası ile 55 ünite kan bağışı yaparak destek oldu. Toplumsal dayanışmamızın her zamankinden daha önemli olduğu şu günlerde; Sosyal projelerde ve doğal afetlerde kurumu en iyi şekilde temsil eden personelinin bu kutsal göreve de sahip çıktığını ifade eden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk kan ihtiyacının karşılanması için ellerinden geleni yapmak istediklerini, aynı zamanda gönüllülük esasına göre Türk Kızılay'ının çalışmalarına katkıda bulunduklarını, düzenli kan bağışçısı olmanın önemini herkese anlatıp bu konuda örnek olmak istediklerini ve kendisinin de bir kan bağışçısı olduğunu, sürekli olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu belirtti.