Ormancılardan köy okulunda tadilat

Haber: C. Kutay Aykan

Orman Genel Müdürlüğü’nün 180. yılı kutlamaları kapsamında Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çele Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde kalan Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulunun 1. sınıfında düzenleme ve tadilat yapıldı.

Yapılan çalışmalardan sonra düzenlenen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İbrahim Kantar, Odun Dışı Ürünler ve Hizmetler Şube Müdürü Lütfi Kızılyel, Bolu Orman İşletme Müdürü Kemal Yıldız ve diğer yetkililer katıldı.

Açılış kurdelesini kesen Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören Orman Genel Müdürlüğünün 1839 yılından günümüze kadar faaliyetlerine devam eden 180 yıllık koca bir çınar olduğunu ve 180. Yılını icra ettiğimiz bugünlerde aynı zamanda orman köyü olan Çobankaya köyünde bulunan Çobankaya Şehit Murat Paçal İlkokulunun 1. sınıfında düzenleme yapmaktan gurur duyduklarını, eğitime yönelik böyle güzel çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Söz konusu sınıfta 3 adet eşya dolabı, pano, yazı tahtası, perde, elektrik tadilatı ve boyama işlemleri yapıldı. Çevre düzenlemesi kapsamında okul bahçesinde yer alan oyun parkı ve banklarda boyama işlemi gerçekleştirilirken okul bahçesinin etrafına 50 adet leyladi fidanı dikildi.