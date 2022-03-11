Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne Ait Genç Meşcere Bölmelerinde Meşcere Bakımı (Sıklık Bakımı, İlk Aralama vb) Yapılması, İstikbal Fertleri ile Çıkarılacak Fertlerin Belirlenmesi, İşaretlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ormancılık çalışmaları için hizmet alınacak
KDZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE AİT GENÇ MEŞCERE BÖLMELERİNDE MEŞCERE BAKIMI (SIKLIK BAKIMI, İLK ARALAMA VB) YAPILMASI, İSTİKBAL FERTLERİ İLE ÇIKARILACAK FERTLERİN BELİRLENMESİ, İŞARETLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HİZMET ALIMI İŞİ KARADENİZ EREĞLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
YORUM EKLE