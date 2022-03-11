Ormancılık çalışmaları için hizmet alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne Ait Genç Meşcere Bölmelerinde Meşcere Bakımı (Sıklık Bakımı, İlk Aralama vb) Yapılması, İstikbal Fertleri ile Çıkarılacak Fertlerin Belirlenmesi, İşaretlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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