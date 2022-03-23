Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Tüm İşletme Şefliklerinde Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Ve Planlama Çalışmaları – 2 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Ormancılık çalışmaları için hizmet alınacak
AKÇAKOCA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TÜM İŞLETME ŞEFLİKLERİNDE ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ENVANTERİ VE PLANLAMA ÇALIŞMALARI – 2 ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKÇAKOCA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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