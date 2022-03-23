Ormancılık çalışmaları için hizmet alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğüne Bağlı Tüm İşletme Şefliklerinde Odun Dışı Orman Ürünleri Envanteri Ve Planlama Çalışmaları – 2 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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