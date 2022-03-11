Ormancılık çalışmaları için hizmet alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Kdz Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şeflikleri Muhtelif Bölmelerinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanteri ve Planlaması Çalışmalarının Yapılması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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