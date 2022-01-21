Ormancılık çalışmalarının takibi ve kontrolü hizmeti alınacak

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KARABÜK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Orman Zararlıları İle Mücadele Kapsamında Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Çalışmalarının Denetim, Teknik Kontrol ve Gözlem Sonuçlarının Aylık Olarak Raporlanması Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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