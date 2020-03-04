Ormancılık Kooperatifleri bir araya geldi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı başkanlığında yapılan toplantıya ORKOP Genel Müdürü Erdem Kaplan, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Bolu Orman İşletme Müdürü Kemal Yıldız, Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı, Bolu İli ORKOP Bölge Başkanı, Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlükleri sınırları içindeki köylerin muhtarları ve çalışan kooperatiflerin yöneticileri katıldı.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı 2020 iş sezonunun hayırlara vesile olmasını, yoğun bir iş sezonunun kendilerini beklediğini, bu konuda yıllardır beraber çalıştıkları orman köylüsüne güvendiği ve her türlü sorunu beraber aşacaklarını belirtti. Bıyıklı’nın konuşmasının ardından kooperatif yöneticileri ile köy muhtarlarının sorunları ve önerileri dinlendi.