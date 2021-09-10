Ormanda akıl almaz olay

Haber: Aysun Beykoz

Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet C. pastanede çalışan eski sevgilisini, önceki gün iş yerinden erkek arkadaşıyla sokakta yürürken gördü.

ORMANA KAÇIRDI

Mehmet C. yanına taksicilik yapan arkadaşı Ümit A.'yı da alarak eski sevgilisi ve yanındaki arkadaşını hafif ticari araca bindirip ormana kaçırdı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUP CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

İddiaya göre Mehmet C. ve Ümit A. ormanda genç kız ve iş arkadaşını çırılçıplak soyarak darp etti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti.

ÜZERLERİNE TUVALETLERİNİ YAPTILAR

2 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan genç kız ve arkadaşının üzerlerine tuvaletini yaptı. Mehmet C. ve Ümit A., yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle genç kız ve arkadaşını şehir merkezine bıraktı.

TUTUKLANDILAR

Genç kız ve arkadaşı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Mehmet C. ve Ümit A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.