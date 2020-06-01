Ormanda dijital devrim

Haber: N. Halid Altundal

Orman emvallerinin ölçülendirilmesi, kayıt altına alınması, sevk edilmesi ve kontrolünün sağlanmasının daha hızlı ve daha sağlıklı olması için geliştirilen barkod uygulamasına ait tatbikat Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Çaltepe Orman İşletme Şefliği 51 nolu bölmede gerçekleştirildi. Tatbikata İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın, İşletme Pazarlama Dairesi Başkan Yardımcısı Reşat Benli, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, Bölge Müdür Yardımcısı Ferdi Özer ve Bolu Orman İşletme Müdürü Kemal Yıldız ile teknik personel, üretimde görevli memurlar ve üreticiler katıldı.

Şuan ki mevzuata göre ölçülendirme işleminde tomruk başına harf çekici, sınıf çekici, çap, boy, mamul damga gibi birçok işlem yapıldığını ve kaydın yuvarlak ağaç ölçü tutanaklarına yazıldığını, yeni uygulamada ise emvalin baş kısmına vurulacak tek bir çekiç ile uygulanacak barkodun tabletlere okutularak emval hakkındaki kaydın tablette tutulacağını belirten İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın, bu kayıtların depoya sevk işinde, depoda istiflemede ve depodan satışlar sonucu nakliyat esnasında da kullanılacağını ve büyük bir zaman tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Arazide yapılan uygulamadan sonra Bolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Çele Gölcük Orman Deposuna geçilerek burada da barkod uygulamasının son depo işlemleri gösterildi. Uygulamanın eksiklerinin tamamlanıp yaygınlaştırıldığında zaman ve işgücü açısından büyük kazanç sağlayacağını belirten Daire Başkanı Aydın çeşitli konularda da çalışanların istek ve önerilerini dinleyerek başarı dileklerinin ardından Bolu’dan ayrıldı.