Ormanda eğitim amaçlı tatbikat

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü 2021 yılı Silvikültür programında bulunan sıklık bakımı ve ilk aralama bakımları yapılan sahalarda İşletme şeflerinin katıldığı eğitim amaçlı tatbikat yapıldı. Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner başkanlığında gerçekleşen tatbikata Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Silvikültür Şube Mühendisleri, Bolu ve Aladağ Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şefleri, mühendisler ve danışman mühendisler katıldı.

İlk olarak Bolu Orman İşletme Müdürlüğü Elmalık Orman İşletme Şefliğinde yapraklı türlerde sıklık bakımının nasıl yapılacağı anlatılarak seçilen deneme alanında uygulama yapıldı. İşletme şefleri ve mühendisler tarafından seçilen bireylere müdahale şekli ve uygunluğu değerlendirildi. Daha sonra Bolu Orman İşletme Şefliğinde bulunan ve 2005 yılında ağaçlandırma çalışması yapılan Sarıçam meşceresinde alınan sıklık bakımı deneme alanlarına gidilerek ibreli türlerde müdahaleler konusunda bilgiler verildi. Gerek doğal gerekse de suni tensil alanlarda ne zamanda hangi müdahaleler yapılması gerektiği aktarılarak budama konusunda uygulamalı örneklemeler yapıldı. Son olarak ilk aralama bakımı yapılan deneme alanında ilk aralama bakımlarının yapılması hakkında bilgiler verilerek tatbikat sona erdirildi.