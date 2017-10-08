Haber: Semih BAYKAL

Ankara’da bir otelde uzun yıllar aşçı olarak çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Zeki Öztürk, dün sabah 07.00 sıralarında av tüfeğini de yanına alarak mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Yakınları, Zeki Öztürk’ün öğleden sonra olmasına rağmen dönmeyince, cep telefonunu da açmaması üzerine şüphelendi. Yakınları ve köylüler, saat 15.30 sıralarında Zeki Öztürk’ü aramaya çıktı. Orman sürekli Öztürk’ün telefonunu arayıp sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar, gece köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yüz kısmının büyük bölümü yırtıcı bir hayvan tarafından yenilen cesetle karşılaştı.

Cesetle karşılaşan köylüler jandarmaya haber verdi. Jandarma, Cumhuriyet Savcısı yönetiminde olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme cesedin Zeki Öztürk’e ait olduğu belirlenirken, cesedin çevresinde ayıya ait izler tespit edildi.

YAKINLARINDAN TEPKİ

Ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk’ün cesedini almak üzere gelen 112 Acil servis ambulansında ceset torbası bulunmaması krize yol açtı. Torba olmayınca cesedi battaniyeye sarıp kamyonet kasasında götürülmesine Öztürk’ün yakınları tepki gösterdi. Ceset, orman işletmeye ait kamyonetle battaniyeye sarılı bir şekilde Mengen Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Ardından kesin nedeninin belli olması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.