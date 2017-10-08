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08 Ekim 2017 Pazar
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    • Ormanda insan cesedi bulundu

    Bolu’nun Mengen ilçesinde bağlı Akçakoca Köyü’nde Zeki Öztürk (71), mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda ölü bulundu. Öztürk’ün ölüm nedeninin ayı saldırısı olduğu iddia edilirken, cesedinin kamyonet kasasında ve battaniyeye sarılı bir şekilde götürülmesine yakınları tepki gösterdi.

    06 Ekim 2017 Cuma 16:50
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    Ormanda insan cesedi bulundu

    Haber: Semih BAYKAL

    Ankara’da bir otelde uzun yıllar aşçı olarak çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Zeki Öztürk, dün sabah 07.00 sıralarında av tüfeğini de yanına alarak mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Yakınları, Zeki Öztürk’ün öğleden sonra olmasına rağmen dönmeyince, cep telefonunu da açmaması üzerine şüphelendi. Yakınları ve köylüler, saat 15.30 sıralarında Zeki Öztürk’ü aramaya çıktı. Orman sürekli Öztürk’ün telefonunu arayıp sesin geldiği yöne doğru giden vatandaşlar, gece köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yüz kısmının büyük bölümü yırtıcı bir hayvan tarafından yenilen cesetle karşılaştı.

    Cesetle karşılaşan köylüler jandarmaya haber verdi. Jandarma, Cumhuriyet Savcısı yönetiminde olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme cesedin Zeki Öztürk’e ait olduğu belirlenirken, cesedin çevresinde ayıya ait izler tespit edildi.

    YAKINLARINDAN TEPKİ

    Ayının saldırısı sonucu öldüğü tahmin edilen Öztürk’ün cesedini almak üzere gelen 112 Acil servis ambulansında ceset torbası bulunmaması krize yol açtı. Torba olmayınca cesedi battaniyeye sarıp kamyonet kasasında götürülmesine Öztürk’ün yakınları tepki gösterdi. Ceset, orman işletmeye ait kamyonetle battaniyeye sarılı bir şekilde Mengen Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Ardından kesin nedeninin belli olması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Mengen, Ilçesinde, Bağlı, Akçakoca

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