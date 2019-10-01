Haber: Birol Ertunç

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan videoda Türkiye ormanlarında dolaşan yabani hayvanların görüntüleri fotokapanlara yansıdı. “Ormanda sadece ağaç yok. Fotokapana poz veren sevimli dostlarımız da var” başlığıyla paylaşılan videoda ayı, vaşak, tavşan, sincap gibi hayvanlar ormanlarda bulunan fotokapanlarca görüntülendi.

Videoda bir tavşanın ise fotokapana poz verip karşısında oynaması ile renkli görüntülere sahne oldu. Video sonunda ormanda dolaşan yaşlı bir vatandaşın da fotokapana el salladığı görülüyor. Zaman zaman ilimiz Bolu sınırları içerisindeki ormanlara yerleştirilen fotokapanlara da yansıyan yabani hayvanların görüntüleri ormanlarımızda sadece ağaçların bulunmadığını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Çıkan orman yangınları sonucu telef olan hayvanların görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılırken fotokapanların kaydettiği canlıların görüntüsü doğaya sahip çıkmamız gerektiği mesajını bizlere veriyor.