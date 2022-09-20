Ormanda yangın çıkartıp kaçtılar

Haber: Okay Özcan

Anadolu Otoyolu Gerede Cankurtaran mevkiinde gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Mardin nüfusuna kayıtlı 2 kişi, iddialara göre ormanlık alanda ateş yaktı. Ankara’dan Bolu’ya seyir halinde olan Ahmet Ç. İsimli sürücü de ormanlık alanda dumanlar yükseldiğini görerek aracını emniyet şeridine çekti. Ateşin geldiği yöne giden Ahmet Ç.’yi gören 2 kişi ormandan çıkarak Ahmet Ç.’nin aracına taş atıp olay yerinden kaçtı. Olay sonrası Ahmet Ç. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri kaçan aracın plakasını ve İstanbul yönüne kaçtığını öğrendi. Şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sonrası hafif ticari araç polis ve jandarma ekipleri tarafından yol üzerinde durduruldu. Araçtaki 2 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen küçük çaplı yangın, ağaçlara sirayet etmeden söndürüldü. Öte yandan 2 kişinin ormanlık alanda araba lastiği yaktığı ve küçük çaplı yangının yanan araç lastiğinden çıkan kıvılcımların çam ağaçlarına sıçramasıyla meydana geldiği öğrenildi. Olay yeri Ankara Çamlıdere sınırları içerisinde olduğu için 2 kişi Çamlıdere Jandarma Karakoluna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.