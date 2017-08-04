Haber: Semih Baykal
Uyuşturucu satıcıları rahat durmuyor. Jandarma ekipleri, ilimiz Yeniçağa ilçe Eskiçağ Köyü Zeyli mevkii ormanına hint keneviri ekildiğine dair istihbarat aldı. Gelen istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri bölgeye başarılı bir operasyon düzenledi. Ormanlık alanda çalışmalara başlayan ekipler, bölgeyi didik didik aradı.
Aramalar sonucunda uyuşturucu tarlasına çevrilmiş yer tespit edildi. Ekipler bölgede 500 metre karelik alanda 1000 köke yakın hint kenevirini ele geçirdi. Ekipler sonrasında ise bölgeye hint kenevirini eken H.B isimli şahsı tespit ederek gözaltına aldı.
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