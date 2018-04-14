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14 Nisan 2018 Cumartesi
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    • Ormanın önemini tiyatroyla öğrendiler

    Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kutlamaları kapsamında, Mengen İlçemizde bulunan İlkokul ve Ortaokullarda tiyatro gösterisi sergilendi.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 22:34
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    Ormanın önemini tiyatroyla öğrendiler
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    Haber: Ceylan Beykoz

    Mengen İlçesinde Atatürk İlkokulu 28 öğrenci, Pazarköy Cezmi Bilgin ilkokulunda 32, Mengen İlkokulunda 117, Cumhuriyet İlkokulunda 80 öğrenci, Gökçesu İlkokulunda 58 öğrenci ve İmam Hatip Ortaokulu 52 olmak üzere toplam 367 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, yaratıcı hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri hedeflendi. Gösterisi sonrası küçük yerleşim yerlerinde öğrenim gören çocukların tiyatro izleme imkânının pek olmadığı ifade edilerek her yıl Orman teşkilatı sayesinde çocukların bu tür eğlenceli gösterilerle mutlu oldukları, tiyatro sanatının öğretici yanının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiği belirtildi. Tiyatro gösterisi sonrası çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

    Anahtar Kelimeler: Dünya, Ormancılık, Günü, Orman, Haftası

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