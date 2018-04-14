Haber: Ceylan Beykoz

Mengen İlçesinde Atatürk İlkokulu 28 öğrenci, Pazarköy Cezmi Bilgin ilkokulunda 32, Mengen İlkokulunda 117, Cumhuriyet İlkokulunda 80 öğrenci, Gökçesu İlkokulunda 58 öğrenci ve İmam Hatip Ortaokulu 52 olmak üzere toplam 367 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen tiyatro gösterileri ile çocukların ormana ve çevreye karşı duyarlılıklarının artırılması, orman sevgisinin aşılanması, yaratıcı hayal güçlerinin gelişmesi ve neşe içerisinde eğlenerek öğrenmeleri hedeflendi. Gösterisi sonrası küçük yerleşim yerlerinde öğrenim gören çocukların tiyatro izleme imkânının pek olmadığı ifade edilerek her yıl Orman teşkilatı sayesinde çocukların bu tür eğlenceli gösterilerle mutlu oldukları, tiyatro sanatının öğretici yanının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerektiği belirtildi. Tiyatro gösterisi sonrası çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.