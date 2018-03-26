Haber: Semih Baykal

Orman Haftası dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştiren İYİ Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, Şehitliklere, Himmet Dede ve Kırklar Türbelerine fidan dikti. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Özdemir, Ormansız bir yurt, vatan değildir diyerek şunları ifade etti; “ Ormanlar bir milletin en önemli zenginlik kaynağıdır. Çok uzun bir süreçte oluşan ormanları korumak ve yeni orman alanları oluşturmak her vatandaşımızın görevidir. Ne yazık ki tüketim toplumu olmaya alıştık, alıştırıldık. Biz de Orman Haftasında farkındalık yaratmak adına İYİ Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı olarak Şehitliklerimize, Himmet Dede ve Kırklar Türbelerimize fidanlar diktik. Bir fidan deyip geçmemek lazım, hepimizin de bildiği gibi yeşilliğe ormanlara çok ihtiyacımız var. Umuyoruz ki diktiğimiz bu fidanlarla gençlerimize, vatandaşımıza örnek oluruz ve başlattığımız bu fidan dikme kampanyası dalga dalga yayılır, ilçemizin, kentimizin, ülkemizin dört bir yanı yeni fidanlarla dolar. Diktiğimiz fidanlar İYİ Parti’nin vatandaşımızın gönlünde yeşerttiği umutların bir da simgesi olsun. Biz Dörtdivan teşkilatı olarak İYİ işler yapmaya devam edeceğiz. Unutmayınız, ‘Ormansız bir yurt, vatan değildir.’ Bütün halkımızın Orman Haftası kutlu olsun.”

