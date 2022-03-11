Ormanlar için farkındalık oluşturacak proje

Haber: Okay Özcan
Türkiye’nin farklı illerinden 10, Azerbaycan’dan ise 1 öğretmenin bir araya gelerek hayata geçirdikleri ‘Cebimdeki Notlar’ adlı eTwinnig projesinde öğrenciler, yazdıkları şiirleri besteleyerek şarkıya dönüştürüyor. İlkokul öğrencileri son olarak Orman Haftası kapsamında, orman şarkısı besteledi.
Projede yer alan 11 öğretmen, çocuklarda orman bilincini artırmak amacıyla öğrencileri ile birlikte orman şarkısı besteledi. İlimizden Koç İlkokulu 4/B sınıfının da dahil olduğu proje kapsamında bestelenen orman şarkısı büyük beğeni topluyor.
ORMAN
Tavşanlar kuşlar böcekler çeşit çeşit çiçekler
Ormanda nefes alırlar orda büyüyecekler
Toprağın örtüsü ağaç açmamalı üstünü
Can verir doğaya orman bozma hiç büyüsünü
NAKARAT
Dünyamızın geleceği minicik ellerinde
Yeşili sev sar ağacı ormanlar çoğalmalı
Tohum fidan fidan ağaç ağaçlar orman olmalı
Sende fidan dik hadi gel doğa hayat bulmalı
Ormana çöpünü atma ateş yakma nolursun
Kesme dünya nefesini sonra sen boğulursun
Ağaç demek nefes demek herkes duysun sesimi
Yeşil bir gelecek gerek ağaçlar büyümeli
NAKARAT
Dünyamızın geleceği minicik ellerinde
Yeşili sev sar ağacı ormanlar çoğalmalı
Tohum fidan fidan ağaç ağaçlar orman olmalı
Sende fidan dik hadi gel doğa hayat bulmalı