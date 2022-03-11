Ormanlar için farkındalık oluşturacak proje

Haber: Okay Özcan

Türkiye’nin farklı illerinden 10, Azerbaycan’dan ise 1 öğretmenin bir araya gelerek hayata geçirdikleri ‘Cebimdeki Notlar’ adlı eTwinnig projesinde öğrenciler, yazdıkları şiirleri besteleyerek şarkıya dönüştürüyor. İlkokul öğrencileri son olarak Orman Haftası kapsamında, orman şarkısı besteledi.

Projede yer alan 11 öğretmen, çocuklarda orman bilincini artırmak amacıyla öğrencileri ile birlikte orman şarkısı besteledi. İlimizden Koç İlkokulu 4/B sınıfının da dahil olduğu proje kapsamında bestelenen orman şarkısı büyük beğeni topluyor.

ORMAN

Tavşanlar kuşlar böcekler çeşit çeşit çiçekler

Ormanda nefes alırlar orda büyüyecekler

Toprağın örtüsü ağaç açmamalı üstünü

Can verir doğaya orman bozma hiç büyüsünü

NAKARAT

Dünyamızın geleceği minicik ellerinde

Yeşili sev sar ağacı ormanlar çoğalmalı

Tohum fidan fidan ağaç ağaçlar orman olmalı

Sende fidan dik hadi gel doğa hayat bulmalı

Ormana çöpünü atma ateş yakma nolursun

Kesme dünya nefesini sonra sen boğulursun

Ağaç demek nefes demek herkes duysun sesimi

Yeşil bir gelecek gerek ağaçlar büyümeli

NAKARAT

Dünyamızın geleceği minicik ellerinde

Yeşili sev sar ağacı ormanlar çoğalmalı

Tohum fidan fidan ağaç ağaçlar orman olmalı

Sende fidan dik hadi gel doğa hayat bulmalı