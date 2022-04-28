Ormanlar Jandarmaya emanet!

Haber: Ceylan Beykoz

Ormanların yangınlara ve orman suçlarına karşı korunması maksadı ile Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halis Belen, Aladağ Orman İşletme Müdürü Ahmet Toklu, Bolu Orman İşletme Müdür vekili Sinan Çilingir, Orman Koruma Şube Müdürü Osman KORU, Milli Parklar Şube Müdürü Vekili Tarık Beşiktaş, Aladağ ve Bolu Orman İşletme Şefleri ile Bolu İli Jandarma Komutanlığı Merkez Bölük Komutanı Çelebi Bağcı, Merkez Karakol Komutanı Burak Atilla, Çaydurt Karakol Komutanı Hakan Uğurlu, Kartalkaya Karakol Komutanı Muzaffer Yılmaz, Bolu Dağı Karakol Komutanı Durmuş Uğur Abacı, Abant Karakol Komutanı Tolga Koçar ile bir araya gelindi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda adli kolluk kuvvetleri olarak hem ilçe hem ormanlarımızın yangınlara ve diğer orman suçlarına karşı ortak mücadele konusunda yapılması gereken iş ve işlemlerin aksamadan sürdürülmesi önemi vurgulandı.