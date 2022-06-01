Ormanlar yunuslardan sorulur

Haber: Okay Özcan

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının ciğerlerimizin de yanmasına ve ormanlarda doğal ortamda yaşamlarını sürdüren canlıların da yok olmasına neden olan orman yangınlarının bu yıl yaşanmaması için motorize yunus ekipleri sorumluluk bölgelerinde ormanlık alanlara şok baskınlar yaparak, ateş yakan piknikçileri hem megafonla hem de birebir uyarmaya başladı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk bölgesi içerisinde yer alan 8 ormanlık alanda uygulama gerçekleştiren yunus ekipleri, “Piknik yerleri haricinde ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaktır. Ayrıca, cam şişe ile sigara izmaritlerini kesinlikle ormanlık alanlara atmayın. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarının bu yılda yaşanmaması adına dikkatli olmamız gerekir. Sadece ormanlık alanlarımız değil, bu doğal ortamda yaşayan hayvanlarımızı da düşünmek zorundayız, Piknik yapalım derken felakete yol açmayalım” diyerek anonslar yaparak uyarılarda bulundular.

Ormanlık alanlara yapılan şok baskınlarda yunus ekipleri, söndürülmemiş ve kor haline gelmiş piknik ateşlerini de tek tek söndürdükten sonra, yine ormanlık alan içerisinde bırakılan çöpleri de toplayarak örnek bir davranışta bulundular. Ormanlık alanlara araçlarıyla gelen vatandaşlarda durdurularak uyarıldılar. Bu uygulama doğasever vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, motorize yunus ekipleri, motorlarından inerek, ormanlıkların derin alanlarına kadar giderek, yasal olmayan yoldan ateş yakmaya çalışan kişi veya kişilerin aranması da gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınlarının hem can hem de mal kaybının yaşanmaması için şehir merkezinde görev yapan motorize yunus ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde bulunan ormanlık alanlarda da aralıksız görev yapacaklarını, kurallara uymayan kişilere yönelik adli işlem yapılacağını bildirdiler.