Ormanlarda ekiplerden habersiz kuş uçmuyor!

Haber: C. Kutay Aykan

Ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi ve yangın öncesinde alınacak tedbirler kapsamında Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Bolu ilindeki ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirdi.

Yeşildağ Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanındaki ormanlık alanlara yakın mesire yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler orman yangınları konusunda vatandaşları uyardı. Vatandaşlara ormanlık alanlara girmenin, ormanların çevresinde ateş yakmanın ve piknik yapmanın yasak olduğunu belirten ekipler, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan ormanlık alanlara giriş yasağı sonrası Bolu Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personel ile Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.