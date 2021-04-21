Ormanlarımız koruma altında!

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ilimiz Göynük ilçesinde 2 asırlık ağaçların bulunduğu kızılcık ormanında inceleme yaptı. Bıyıklı, ilçeye yaptığı ziyaretler kapsamında, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan çalışmaları denetledi. Göynük Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan ile birlikte Sünnet Gölü mevkiindeki kızılcık ormanını inceleyen Bıyıklı, burada 2 asırlık kızılcık ağaçlarına yapılan bakım hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bıyıklı, iki hektarlık sahadaki 250 kızılcık ağacının ekolojik ve ekonomik değerinin paha biçilemez olduğunu belirterek, meyve verimi ve arıcılık açısından önemli olan kızılcıkların korunacağını kaydetti.

ORMANLARIN KORUNMASI İÇİN YANGIN-CELL DEVREDE!

Orman Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen, orman yangınlarında görevli olan mobil ekiplerin en iyi şekilde yönetilmesi amacı ile geliştirilen Yangın-Cell ve Görev Emir Sistemi hizmete girdi. Geliştirilen Yangın-Cell Sistemi ile birlikte orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında, görev alan personelin haberleşme sistemlerinin hiçbir aksama ve kesintiye uğramaması amaçlandı.

Bas-Konuş cihazları ile analog ve sayısal telsiz sistemleri arasında bağlantı sağlayan Yangın-Cell Sistemi, mevcut telsiz sistemlerine entegre edilen bir haberleşme kontrol odası çözümü sunuyor.