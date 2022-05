Ormanların koruyucu karıncaları

Haber: Okay Özcan

Yüzyıllar öncesinden beri var oldukları tespit edilen ve Bolu Ormanları’nda, kendileri tarafından toprak ile kuruyan çam ağaçlarının iğneli yapraklarından yaptıkları yuvalarında yaşayan kırmızı karıncaların, faydaları yazmakla ve anlatmakla bitmiyor. Kırmızı karıncalar üzerine doktora yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Dr. Metin Serin, kırmızı karıncaların ve ormanların melekleri olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Kırmızı karıncalar konusunda doktora yaptım. Kırmızı karıncalar, Türkiye’de oldukça yaygın canlılar. Kırmızı orman karıncaları, ormanlarımızın 1000 metre ve üst kısmında doğal olarak yayılış gösteren canlılardır. Yuvalarına baktığımız zaman kubbesinde, höyük şeklinde karakteristik bir özelliği fark ederiz. Dışarıdan bakıldığında bu ibrelerden ve dal parçalarından oluşan yuvayı görebiliriz. Önce yuvanın toprak üstündeki kısmını, bunun altında da yuvalarını inşa ederler. Koloni şeklinde bir yaşamları vardır. Aynı zamanda da sosyal canlılardır ve iş bölümleri vardır.”

“Karınca ve arılar akrabadır. Aynı takımdandır, zar kanat dediğimiz takımdan. Arılardaki yapılar nasılsa, kraliçe arı vs. karıncalarda aynı benzer yapılar mevcuttur. Kraliçe Kırmızı Karıncalar yuvanın ömrünü belirler. 20 yıla kadar ömrü vardır. Kraliçe bu işin tamamen yönetenidir. Burada iş bölümünden kastım insanların anlamlandırdığı gibi ‘kraliçeye herkes iş yapar’ gibi değildir; her karıncanın kendi işi vardır. Kırmızı karıncaların her biri işini layıkıyla yapar.”

DÜNYADA 14 BİN KARINCA TÜRÜ VAR

“Dünyada 14 bin tane karınca türü var. Ama “Kırmızı Orman Karıncası” nesli tehlike altında olan türler içerisinde. Bunlar korunması gereken türler. Bulundukları alanda orman zararlısı böceklere karşı biyolojik mücadele ajanı olarak kullanılma potansiyeli olduğu için ormanda önemli bir organizma olarak yer kaplamaktadır. Karıncaların beslenmesi, bulundukları alanda ağaçlarla, toprakla, diğer canlılarla sürekli etkileşim halindeler. Ormanlık alanda ağaçların üst kısımlarında yakınlarda, bitkilerin üst kısmında afit dediğimiz, bitki öz suyunu emen küçük canlılar var, bunların şekerli dışkısını karıncalar emerek midelerine alırlar ve yuvaya getiriler. Bu da karbonhidrat açığını karşılar ve bunu aynı zamanda yuvadaki yavruların bakımı için kullanırlar. Kırmızı karıncalar ağaçlara zarar veren ve ağaçların çürümesine yol açan böcekleri yiyerek, zarar vermelerini engellerler. Onun için onlar bizim için bir melektir” ifadelerini kullandı.

ORMANLARIN KİLİT TAŞIDIR

“Bunlar ormanın koruyucu melekleri, ormanın sağlık sigortaları, ormanda biyolojik mücadele aracı olarak kullanılan predatör canlılardır. Bunlar iyi ki var, bizim yapmamız gereken işleri aslında bir bakıma kendileri yapıyorlar. Kırmızı karıncalar olmasa, ormanlardaki ağaçların hayatı tehlikeye girebilir. Doğadaki hiçbir canlı gereksiz değildir. Bizim ormanlarda bu canlıların fonksiyonları çok fazla. Şimdi kemerli köprülerde, kemer üzerindeki taşa kilit taşı denir. Bütün kemerin yükünü taşıyan o dur. İşte bu karıncalar da orman için kilit taşı görevi görüyor. Hem otçul hem etçil yani hepçil dediğimiz kategoride besin piramidinde yerini alırlar. Bunların böyle bir özelliği olduğundan, diğer canlılarla etkileşim halinde. Öte yandan terk edilen kırmızı karınca yuvaları baktığımız zaman bitki besin bakımından oldukça zengin.”

ONLARA ORMANIN MİMARLARI DA DENİR

“Bir yuvada yaklaşık 300 bin karınca var. Yılda 200 gün boyunca aktif olma durumları var. Bu 200 günlük, süreç tamamen sıcakla alakalı. 200 günün sonunda yuvanı derinliklerine inerek, soğuktan etkilenmeyecek şekilde birbirleriyle uyku pozisyonunu alıyorlar. Burada yuva sıcaklığı söz konusu, dışarıda 5 derecelere düşse bile kırmızı karıncalar yuva sıcaklığını 30 dereceye kadar çıkartabiliyorlar. Bunlar hem mimarlar, hem tarım yapan hem de orman mühendisleri.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022, 13:19