Ormanlarla kaplı şehir Bolu

Haber: Aysun Beykoz

Orman Genel Müdürlüğü, temiz hava ihtiyacımız için büyük öneme sahip ormanların il il yoğunluk oranlarını sıraladı. Müdürlük tarafından açıklanan bilgilere göre, yüzde 65 oranı ile Bolu, Türkiye’de en çok orman alanı olan şehirler sıralamasında 4. sırada yer aldı. Dışarıdan yerli yabancı birçok turiste ev sahipliği yapan ilimiz, doğal güzellikleriyle olduğu gibi ormanlık alanlarıyla da adından söz ettirdi.

BİRİNCİLİK KARABÜK’ÜN

Öte yandan orman varlığının en fazla olduğu il ise yüzde 72 ile Karabük oldu. Karabük’ü yüzde 68 ile Kastamonu, yüzde 66 ile Muğla takip etti. Ormanlık alanların en az olduğu iller ise Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yer aldı.