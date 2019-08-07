Ormanlık alanda 10. sıradayız

Haber: Birol Ertunç

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye’nin yüzde 28.6’sı ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43. Bakanlık verilerine göre ayrıca ülkemizde ormanlık alan oranının son 15 yılda yüzde 5 arttığı göze çarpıyor.

EN FAZLA ORMANLIK ALANDA 10. SIRADAYIZ

Tarım ve Orman Bakanlığının 2015 verilerine göre Türkiye’de en fazla ormanlık alan Antalya’da bulunuyor. Antalya’da 1 milyon 146 bin hektar ormanlık alan bulunurken Antalya’yı 873 bin hektar ile Kastamonu, 835 bin hektar ile Mersin, 829 bin hektar ile Muğla izliyor. İlimiz Bolu ise 531 bin hektarlık ormanlık alanıyla 10. sırada yer alıyor.

YÜZÖLÇÜME DÜŞEN ORMANLIK ALANDA 5. SIRADAYIZ

Ormanlık alan karşılaştırması yüzölçüme düşen ormanlık alan oranıyla yapıldığında ise yüzde 67,3’ü ormanlarla kaplı Karabük’ün en ormanlık il olduğu göze çarpıyor. Karabük’ü yüzde 66,9 ile Kastamonu, yüzde 65,5 ile Muğla, yüzde 64,2 ile Sinop izlerken ilimiz Bolu ise yüzde 64’lük ormanlık alanı ile 5. sırada yer alıyor.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ORMANLIK ALANDA 4. SIRADAYIZ

Kişi başına düşen ormanlık alan oranında Tunceli 27,8 dekar ormanlık alanla zirvede yer alırken; Tunceli’yi Artvin 23,2 ile, Kastamonu 22,8 dekar ile takip etti. İlimiz Bolu ise ülkemizde kişi başına düşen ormanlık alan oranında 4. sırada yer aldı. İlimizde kişi başına 17,1 dekarlık ormanlık alan düşüyor.

Öte yandan 2015 verilerine göre elimizde olan oranların aradan geçen 4 yılda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına bağlı olarak artış gösterdiği düşünülüyor. Ayrıca yaşanan orman yangınlarının da ormanlık alan oranlarını az da olsa etkilemiş olması da göz ardı edilmiyor.