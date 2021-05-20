Ormanlık alanlardan verilen izin dosyalarının incelenmesi ve izin sahalarının aplikasyonu, kayıt ve haritalarının güncellenmesi danışmanlık hizmet alınacaktır



ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ZONGULDAK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Ormanlık Alanlardan Verilen İzin Dosyalarının İncelenmesi Ve İzin Sahalarının Aplikasyonu, Kayıt Ve Haritalarının Güncellenmesi Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 17:18