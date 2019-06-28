Örnakbaş, “Bolu adına talihsiz bir durumdur”

Haber: BMA

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın ithamlarına karşı yeni bir basın açıklaması yapan İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dün çeşitli medya organlarında yayınlanan demecime Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay tam anlamıyla insan aklını hiçe sayan bir cevap vermiştir. Doğanay açıklamasını aynaya bakıp yapmıştır. Doğanay yaptığı açıklamada belirttiği noktalarla kendi durduğu yeri ve mensubu olduğu siyasi partiyi açıkça tarif etmiştir.

“ULU ÇINAR GÜZELLEMESİ YAPMANIZ MANİDARDIR”

Dün siyaset meydanlarında ‘kafatasçı’, ‘ırkçı’ olarak tarif ettiğiniz siyasi partiye bu gün koltuklarınızı kaybetmemek için ‘ulu çınar’ güzellemesi yapmanız manidardır. Biz geldiğimiz yeri de, ülkenin içinde bulunduğu siyasal koşullar karşısında nerede durduğumuzu, duracağımızı bilecek kadar net ve eminiz. Bize savrulma dersi vermeye kalkan Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay bilmelidir ki partilerinin iktidara geldiği günden bu yana yaptığı siyasal yalpalamanın, savrulmanın ve yön değiştirmenin haddi hesabı yoktur. Bu konuda partileri sadece Türkiye değil Dünya siyaset tarihinin rekorunu kırmıştır.”

“FETÖ İTİRAFÇILARININ İFADELERİNDE ADI GEÇEN NURETTİN DOĞANAY…”

AK Parti İl Başkanı Doğanay’ın açıklamasında yer verdiği “Pensilvanya suflörlüğü” ifadesine de tepki gösteren Örnekbaş, açıklamasının devamında, “Doğanay’ın bizleri Pensilvanya suflörlüğüyle itham etmesi suçluluk psikolojisinin bir yansımasıdır. FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmayan, anamızın ak sütü gibi helal olan partimizin, FETÖ itirafçılarının ifadelerinde adı geçen Nurettin Doğanay tarafından terör örgütüyle bağdaştırılmaya çalışılması, siyasi çöküşün ve çaresizliğin en net göstergesidir. FETÖ terör örgütüne her istediğini verenler, Pansilvanya’da el etek öpmek için kapıda sırada bekleyenler, paramızın arka yüzünden Atatürk resmini kaldırıp FETÖ organizasyonunun resmini basma alçaklığını gösterenler bize bu konu da tek bir söz söyleyeme hakkına sahip değildir. Partimizin Genel Başkanı Sayın Meral Akşaner’in sözlerini bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum ‘Bana fetöcü diyen herkes, bu iddiasını ispatlayamazsa, savcılığa gitmezse, suç duyurusunda bulunmazsa, şerefsizdir, ahlaksızdır, alçaktır!”

“BOLU ADINA TALİHSİZ BİR DURUMDUR”

Örnekbaş açıklamasının son kısmında ise terör örgütü liderinin kardeşinin televizyona çıkmasına ilişkin şu sözlere yer verdi: “Habur sınır kapısında çiçekle terörist karşılayanları, bebek katili alçağın kırmızı bültenle aranan kardeşini çok değil bir hafta önce oy uğruna devletin televizyonuna çıkartanları, terörist başı Apo’nun mektubundan medet umanları, kendisine oy vermeyen insanları ‘PKK ile yan yana yürüyor’ iftirasını atanları Türk milleti çok iyi tanıyor. Siyasi hiciv bilmeyen, okuduğu metni anlayamayan bir kişinin yıllarca iktidar partisi il başkanlığı yapmış olması Bolu adına talihsiz bir durumdur. Bu iftira ve yalan dolu siyaset tarzına karşı Türk milleti hem 31 Mart seçimlerinde hem 23 Haziran seçimlerinde gerekli cevabı çok net bir şekilde vermiştir. Büyük Türk milleti yalan iftira ve ayrıştırma dolu söylemlere pirim vermeyeceğini anlamayanlar, anlamak istemeyenler milletimizi asla ayrıştıramayacak, kutuplaşma üzerinden prim yapamayacak, milletimizin birlik ve beraberliğini asla bozamayacaklardır. Büyük Türk Milleti'nin sağduyusu ve feraseti tüm oyunları tüm yalanları yerle bir edecektir. Biz inadına birlik, beraberlik ve kardeşlik diyoruz. Her şey çok güzel olacak dedik, şimdi daha da güzel olacak. Tüm halkımızı en içten dileklerimizle selamlarım.”