Örnek işletme

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık İl Müdürlüğünün çoğu yere kurduğu aşı stantları ile birlikte aşılamada Bolu büyük bir yol kat etti. Bu aşılama çalışmalarında, farkındalık yaratmak adına hem Hasbihal Cafe’nin işletmecisi hem de hastane personeli olan Faruk Güneş, “aşı olana kahve bizden” dedi.

“SİZ 2 DOZ AŞI OLUN, TÜRK KAHVENİZ BİZDEN OLSUN”

Faruk Güneş, işletmesinde, “Siz 2 doz aşı olun, Türk Kahveniz bizden olsun” mottosu ile vatandaşları aşılamaya teşvik ediyor. Gelen müşterinin, “Hayat Eve Sığar” programından koronavirüs aşı bilgilerine bakarak aşı olmuş mu? Olmamış mı? Diye teyit eden Faruk Güneş sonrasında müşterinin kahvesini ikram ediyor. Faruk Güneş, böylelikle diğer işletmelere örnek teşkil edecek şekilde aşılama çalışmalarına ufak da olsa katkı sağlama amacında olduğunu belirtti.