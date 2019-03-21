Örnek muhtardan örnek davranış

Haber: Kasım ŞAHİN

İzmir’de Deniz Piyade Amfibi Komando Uzman Çavuş, olarak görev yaparken 01.01.2018 tarihinde doğum yeri olan Bolu’ya gelen ve Kalıcı Konutlardaki ailesinin yanına gelen Cihan Çalışkan, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girmiş ve beylik tabancasıyla hayatına son vermişti.

Yeğenine düşkünlüğüyle bilinen Alpağut Mahallesi Muhtarı İlhan Çalışkan, yeğenin adını ve anısını yaşatmak için muhtarlık adına Alpağut Mahallesine, vatandaşların yararlanması için modern bir çeşme yaptırdı. Muhtar Çalışkan; “Amacımız genç yaşta hayata gözlerini yuman yeğenimin adını yaşatmaktı. Mahalle halkı da destek vererek, bu çeşmeyi yaptırdık. Cuma günü saat 11.00’de Allah’ın izniyle çeşmenin açılışını yapacağız” diye konuştu.