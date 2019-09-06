Örnek öğretmenler

Haber: Esra Perçin

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına artık sayılı günler kaldı. 9 Eylül’de başlayacak eğitim-öğretim yılı öncesinde ilimiz Merkez ilçede bulunan Milli Egemenlik Ortaokulu öğretmenleri örnek bir çalışmaya imza attı. Okulu güzelleştirmek için çalışmalara başlayan öğretmenler, adeta bir ressam edasıyla okul duvarlarını renklendiriyorlar. Duvarları çiçek, böcek ve ağaç gibi figürlerle donatarak okulu güzelleştiren öğretmenler, herkese örnek olurken velilerin de takdirini kazandılar.